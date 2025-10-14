11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 20:45

У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв

14 жовтня 2025, 20:45
Фото: ілюстративне
У Києві кілька районів залишилися без світла через перевантаження мереж, фахівці працюють над відновленням енергопостачання

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Через перевантаження електромереж у столиці частково вимкнули світло. Проблеми торкнулися Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів Києва. За попередніми даними, збій стався на одному з енергооб’єктів міста, що спричинило перебої в постачанні електроенергії.

Незначні перебої відчули й пасажири метрополітену. На станції "Театральна" зафіксовано короткочасне відключення світла, однак станції швидко повернулися до звичайного режиму роботи. Усі лінії метро наразі функціонують без перебоїв, зазначають у транспортних службах.

За розпорядженням Укренерго у Броварському та Бориспільському районах Київської області, а також в Обухівському районі, застосували екстрені відключення електроенергії. Це дозволило зменшити навантаження на мережі та стабілізувати роботу енергосистеми.

Фахівці продовжують працювати над відновленням енергопостачання у столиці. Жителям районів, що тимчасово залишилися без світла, радять дотримуватися стандартних заходів безпеки під час перебоїв з електропостачанням.

Раніше повідомлялося, у Києві завершили будівництво першого протирадіаційного укриття для дітей. Наразі воно готове приймати учнів на Оболоні, а витрати на проєкт перевищили 47 мільйонів гривень.

