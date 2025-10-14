Фото: ілюстративне

У Києві кілька районів залишилися без світла через перевантаження мереж, фахівці працюють над відновленням енергопостачання

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Через перевантаження електромереж у столиці частково вимкнули світло. Проблеми торкнулися Голосіївського, Шевченківського та Печерського районів Києва. За попередніми даними, збій стався на одному з енергооб’єктів міста, що спричинило перебої в постачанні електроенергії.

Незначні перебої відчули й пасажири метрополітену. На станції "Театральна" зафіксовано короткочасне відключення світла, однак станції швидко повернулися до звичайного режиму роботи. Усі лінії метро наразі функціонують без перебоїв, зазначають у транспортних службах.

За розпорядженням Укренерго у Броварському та Бориспільському районах Київської області, а також в Обухівському районі, застосували екстрені відключення електроенергії. Це дозволило зменшити навантаження на мережі та стабілізувати роботу енергосистеми.

Фахівці продовжують працювати над відновленням енергопостачання у столиці. Жителям районів, що тимчасово залишилися без світла, радять дотримуватися стандартних заходів безпеки під час перебоїв з електропостачанням.

