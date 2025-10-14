У мережі показали жахливі умови у розподільчому центрі ТЦК у Києві, куди доставляють мобілізованих
Блогерка Раміна показала жахливі умови у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві, куди доставляють людей із ТЦК
Як передає RegioNews, про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"До вашої уваги розподільчий центр на ДВРЗ, куди доставляють людей від ТЦК. Кадри ексклюзивні, оскільки суворо заборонена фото/відео зйомка. Ні, це не обстановка в виправній колонії сурового режиму, сюди привозять людей, які після проходження навчання відправляться захищати нашу з вами країну", – пише вона.
За словами блогерки, люди сидять тут без звʼязку тижнями. Ніхто з рідних не знає де вони і в яких умовах.
"Багато привезених – наркомани та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. Молодих та здорових забирають одразу, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/ поганого поліцейського", – додала вона.
