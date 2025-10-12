16:13  12 жовтня
Шестирічна гімнастка зі Львівщини встановила світовий рекорд – 223 підйоми з переворотом
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
13:01  12 жовтня
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 16:38

У Києві 30-річному чоловіку повідомили про підозру за стрілянину у барі на Печерську

12 жовтня 2025, 16:38
Фото: Київська міська прокуратура
30-річний мешканець столиці під час сварки з іншою компанією дістав із кишені предмет, схожий на пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік опонента

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Після цього чоловік продовжив хуліганські дії – трощив посуд у закладі та погрожував персоналу та відвідувачам, які намагалися його заспокоїти. Оперативники УСР та ДСР Нацполіції затримали учасників бійки. Вилучену зброю направили на експертизу, а свідки конфлікту, зокрема дівчина, що потрапила на відео, відмовляються давати покази.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України як хуліганство з особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Чоловік під час конфлікту в барі

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання чоловіка під вартою, але суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Рішення оскаржують у апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
