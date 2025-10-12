Фото: Київська міська прокуратура

30-річний мешканець столиці під час сварки з іншою компанією дістав із кишені предмет, схожий на пістолет, і здійснив кілька пострілів у бік опонента

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Після цього чоловік продовжив хуліганські дії – трощив посуд у закладі та погрожував персоналу та відвідувачам, які намагалися його заспокоїти. Оперативники УСР та ДСР Нацполіції затримали учасників бійки. Вилучену зброю направили на експертизу, а свідки конфлікту, зокрема дівчина, що потрапила на відео, відмовляються давати покази.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України як хуліганство з особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, підготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Чоловік під час конфлікту в барі

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання чоловіка під вартою, але суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Рішення оскаржують у апеляційному порядку.

