Фото: Телеграм/Твій Київ

У столиці поліція розслідує стрілянину, що сталася в одному з барів на Новопечерських Липках після конфлікту між відвідувачами

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці з’ясовують обставини інциденту зі стріляниною, який стався близько тижня тому в одному з барів на Новопечерських Липках. За попередніми даними, конфлікт виник між відвідувачами після того, як один із чоловіків почав чіплятися до дівчини, що відпочивала зі своїм молодим чоловіком.

Свідки розповіли, що між ними спалахнула словесна перепалка, під час якої агресивний відвідувач дістав зброю та відкрив вогонь. Дівчина намагалася втрутитися, аби заспокоїти нападника, однак саме вона зазнала найбільших поранень. Постраждалу доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

Очевидці події викликали поліцію, проте офіційні коментарі правоохоронців наразі відсутні. Обставини та мотиви стрілянини з’ясовуються, а також встановлюється, чи мав зловмисник дозвіл на зброю. За інформацією ЗМІ, нападник міг залишити місце події до приїзду поліції.

