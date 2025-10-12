16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 14:27

У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина

12 жовтня 2025, 14:27
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Твій Київ
Читайте также
на русском языке

У столиці поліція розслідує стрілянину, що сталася в одному з барів на Новопечерських Липках після конфлікту між відвідувачами

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці з’ясовують обставини інциденту зі стріляниною, який стався близько тижня тому в одному з барів на Новопечерських Липках. За попередніми даними, конфлікт виник між відвідувачами після того, як один із чоловіків почав чіплятися до дівчини, що відпочивала зі своїм молодим чоловіком.

Свідки розповіли, що між ними спалахнула словесна перепалка, під час якої агресивний відвідувач дістав зброю та відкрив вогонь. Дівчина намагалася втрутитися, аби заспокоїти нападника, однак саме вона зазнала найбільших поранень. Постраждалу доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

Очевидці події викликали поліцію, проте офіційні коментарі правоохоронців наразі відсутні. Обставини та мотиви стрілянини з’ясовуються, а також встановлюється, чи мав зловмисник дозвіл на зброю. За інформацією ЗМІ, нападник міг залишити місце події до приїзду поліції.

Раніше повідомлялося, в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ стрілянина конфлікт дівчина зброя бар
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
11 жовтня 2025, 16:46
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка
12 жовтня 2025, 15:25
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів
12 жовтня 2025, 13:16
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
ДТП на Івано-Франківщині: зіткнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
12 жовтня 2025, 12:00
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »