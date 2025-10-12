16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
12 жовтня 2025, 13:01

У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні

12 жовтня 2025, 13:01
Фото: пресслужба поліції
У Дарницькому районі Києва поліція притягнула до відповідальності чоловіка, який на вулиці погрожував музиканту у кріслі колісному

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

За повідомленням правоохоронців, інцидент стався кілька днів тому. Невідомий підійшов до виконавця та вимагав, щоб той заспівав пісню російською мовою. На відмову чоловік почав висловлюватися нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою.

Поліція розпочала перевірку після того, як інцидент був оприлюднений у соціальних мережах. За участі фахівців із кримінального аналізу вдалося встановити особу порушника. Ним виявився 29-річний мешканець Дарницького району. Сам чоловік пояснив свої дії тим, що був напідпитку, проте чітких пояснень надати не зміг.

Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції. Там на нього склали адміністративний матеріал за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Поліція нагадує громадянам, що будь-які спроби погроз або насильства на вулицях міста караються законом, а свідки інцидентів можуть звертатися до правоохоронців для фіксації правопорушень.

Нагадаємо, в Києві біля синагоги сталася агресивна провокація з застосуванням сльозогінного газу. Правоохоронці зараз встановлюють усіх учасників інциденту та з'ясовують мотиви нападників.

Київ Дарницький район музика погроза хуліганство протокол поліція
