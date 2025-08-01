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01 августа 2025, 12:14

В Ивано-Франковске мужчина показал нацистский жест во время минуты молчания: ведется проверка

01 августа 2025, 12:14
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фото: иллюстративное
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Полицейские Ивано-Франковска проверяют информацию о возможной демонстрации нацистского жеста во время минуты молчания

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Видео инцидента было обнаружено во время мониторинга социальных сетей сотрудниками районного управления полиции.

Согласно предварительным данным, на записи зафиксирован неизвестный мужчина, который, вероятно, использовал запрещенный жест в момент общенационального чествования памяти. Заявления от граждан по этому случаю в полицию не поступали, однако правоохранители уже начали проверку и устанавливают личность нарушителя.

В полиции подчеркнули, что подобные проявления противоречат украинскому законодательству и представляют опасность для общественного порядка. Демонстрация нацистских символов или жестов унижает память жертв нацизма и влечет юридическую ответственность. Правоохранители призывают граждан воздерживаться от подобных действий и уважать национальную память.

Ранее сообщалось, показывал половые органы несовершеннолетним: черкасские полицейские устанавливают личность мужчины. Неизвестный демонстрировал несовершеннолетним непристойные жесты и половые органы.

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Ивано-Франковск нацистская символика минута молчания проверка соцсети
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