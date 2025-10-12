16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 12:29

У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи

12 жовтня 2025, 12:29
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Оболонському районі під час Шабату стався інцидент із застосуванням сльозогінного газу біля синагоги

Про це повідомляє Київська єврейська громада на Оболоні, передає RegioNews.

Подія трапилася 11 жовтня близько 15:00. Група молодих людей підійшла до будівлі релігійної громади та почала демонстративно показувати нацистські символи та викрикувати антисемітські гасла.

За даними громади, один із членів синагоги, помітивши хуліганів, вийшов назустріч. Після того, як вони помітили на ньому релігійні атрибути – кіпу та цицит – чоловік отримав удар сльозогінним газом з двох балончиків. Внаслідок нападу він отримав опіки очей і шкіри. У громаді цей інцидент назвали цілеспрямованим та жорстоким антисемітським актом, зазначаючи, що ще ввечері напередодні невідомі демонстрували схожі провокації біля синагоги.

У поліції Києва підтвердили факт нападу і зазначили, що про нього правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Наразі правоохоронці проводять перевірку обставин події. Вони встановлюють усіх учасників інциденту та з'ясовують деталі. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше повідомлялося, в Івано-Франківську під час хвилини мовчання чоловік здійснив нацистський жест. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та з'ясовує його деталі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Оболонський район євреї газ напад нацистська символіка
У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
11 жовтня 2025, 13:37
У Києві в авто знайшли мертвим блогера і підприємця: що сталося
11 жовтня 2025, 11:38
У київському ТЦК чоловік дав здачі військовому після його удару
11 жовтня 2025, 11:03
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка
12 жовтня 2025, 15:25
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина
12 жовтня 2025, 14:27
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів
12 жовтня 2025, 13:16
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
ДТП на Івано-Франківщині: зіткнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
12 жовтня 2025, 12:00
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »