Фото: ілюстративне

В Оболонському районі під час Шабату стався інцидент із застосуванням сльозогінного газу біля синагоги

Про це повідомляє Київська єврейська громада на Оболоні, передає RegioNews.

Подія трапилася 11 жовтня близько 15:00. Група молодих людей підійшла до будівлі релігійної громади та почала демонстративно показувати нацистські символи та викрикувати антисемітські гасла.

За даними громади, один із членів синагоги, помітивши хуліганів, вийшов назустріч. Після того, як вони помітили на ньому релігійні атрибути – кіпу та цицит – чоловік отримав удар сльозогінним газом з двох балончиків. Внаслідок нападу він отримав опіки очей і шкіри. У громаді цей інцидент назвали цілеспрямованим та жорстоким антисемітським актом, зазначаючи, що ще ввечері напередодні невідомі демонстрували схожі провокації біля синагоги.

У поліції Києва підтвердили факт нападу і зазначили, що про нього правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Наразі правоохоронці проводять перевірку обставин події. Вони встановлюють усіх учасників інциденту та з'ясовують деталі. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше повідомлялося, в Івано-Франківську під час хвилини мовчання чоловік здійснив нацистський жест. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та з'ясовує його деталі.