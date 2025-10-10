Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ

фото: Офіс Президента України

У глави держави виникли питання до захисту київських ТЕЦ від російських ракет і дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх", – зауважив він.

Також Зеленський додав, що не хоче робити "антикомпліменти" в бік тих, хто загалом нездатний зробити що-небудь.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання.