21:30  10 жовтня
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
21:19  10 жовтня
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
18:35  10 жовтня
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 23:23

Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ

10 жовтня 2025, 23:23
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

У глави держави виникли питання до захисту київських ТЕЦ від російських ракет і дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх", – зауважив він.

Також Зеленський додав, що не хоче робити "антикомпліменти" в бік тих, хто загалом нездатний зробити що-небудь.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Київ атака війна РФ
Шантажував інтимними фото: в Києві засудили чоловіка, який вимагав у дівчини гроші
10 жовтня 2025, 18:25
Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33
Без води навіть у владі: Кабмін – із біотуалетами, парламент – з технічною водою
10 жовтня 2025, 13:28
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування
10 жовтня 2025, 23:42
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині
10 жовтня 2025, 21:29
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
10 жовтня 2025, 21:19
На Дніпропетровщині викрили 4 шахрайські кол-центри – виманювали гроші через додатки та підроблені посвідчення
10 жовтня 2025, 21:08
На Вінниччині прикордонники оформили перший рейс потяга "Київ – Бухарест"
10 жовтня 2025, 20:59
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
У Львові засудили військового, який під приводом відпустки втік до РФ
10 жовтня 2025, 20:40
На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »