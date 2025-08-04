Фото: Киевская городская прокуратура

В столице продолжается расследование дела по требованию значительной суммы денег за нераспространение личных снимков

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура Дарницкого района Киева сообщила о подозрении 28-летнему мужчине, который требовал у девушки 10 тысяч долларов за неразглашение ее интимных фото.

Отмечается, что мужчина не был знаком с потерпевшей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство с угрозой разглашения личных данных, совершенное в условиях военного положения.

В зависимости от приговора подозреваемому грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Пока следствие продолжается, устанавливаются все детали дела.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье суд наложил штраф на мужчину из-за действий его малолетнего сына. Парень распространил интимные фото двух девушек в школьных чатах Вайбер и Телеграмм среди учащихся одного из учебных заведений.