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04 августа 2025, 15:06

В Киеве мужчина требовал $10 тысяч за нераспространение "пикантных" фото девушки

04 августа 2025, 15:06
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В столице продолжается расследование дела по требованию значительной суммы денег за нераспространение личных снимков

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура Дарницкого района Киева сообщила о подозрении 28-летнему мужчине, который требовал у девушки 10 тысяч долларов за неразглашение ее интимных фото.

Отмечается, что мужчина не был знаком с потерпевшей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство с угрозой разглашения личных данных, совершенное в условиях военного положения.

В зависимости от приговора подозреваемому грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Пока следствие продолжается, устанавливаются все детали дела.

Ранее сообщалось, что в Прикарпатье суд наложил штраф на мужчину из-за действий его малолетнего сына. Парень распространил интимные фото двух девушек в школьных чатах Вайбер и Телеграмм среди учащихся одного из учебных заведений.

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вымогательство фото Киев шантаж криптовалюта интимные фото
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