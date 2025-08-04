В Киеве мужчина требовал $10 тысяч за нераспространение "пикантных" фото девушки
В столице продолжается расследование дела по требованию значительной суммы денег за нераспространение личных снимков
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Прокуратура Дарницкого района Киева сообщила о подозрении 28-летнему мужчине, который требовал у девушки 10 тысяч долларов за неразглашение ее интимных фото.
Отмечается, что мужчина не был знаком с потерпевшей. Его действия квалифицировали по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство с угрозой разглашения личных данных, совершенное в условиях военного положения.
В зависимости от приговора подозреваемому грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Пока следствие продолжается, устанавливаются все детали дела.
Ранее сообщалось, что в Прикарпатье суд наложил штраф на мужчину из-за действий его малолетнего сына. Парень распространил интимные фото двух девушек в школьных чатах Вайбер и Телеграмм среди учащихся одного из учебных заведений.