10 жовтня 2025, 18:25

Шантажував інтимними фото: в Києві засудили чоловіка, який вимагав у дівчини гроші

10 жовтня 2025, 18:25
Ілюстративне фото
Дарницький районний суд міста Києва визнав громадянина винним у вимаганні. Він шантажував дівчину інтимними фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Інцидент стався навесні. Тоді чоловік почав писати дівчині в месенджері про фото та відео, якими він якимось чином заволодів. На цих інтимних кадрах була ця дівчинка. Він вимагав 10 тисяч доларів за розповсюдження цих інтимних фотографій в інтернеті. На підтвердження своїх намірів надіслав їй фото.

Потерпіла злякалась та надіслала зловмиснику 200 доларів на криптогаманець. Вже скоро його затримали правоохоронці.

На суді чоловік визнав провину. Він розповів, що кадри з потерпілою знайшов на одному з сайтів. Згодом він ідентифікував її за допомогою спеціальної програми та почав вимагати гроші.

Суд засудив зловмисника до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в серпні прокуратура повідомила про підозру 28-річному чоловіку, який вимагав у дівчини 10 тисяч доларів за нерозголошення її інтимних фото. Він погрожував розіслати ці знімки її родичам і колегам, якщо вона не передасть йому гроші. Для оплати він вимагав переказати кошти на криптогаманець.

погрози шантаж Київ
