У КМДА відреагували на повідомлення про незахищеність київських ТЕЦ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Київській міській держадміністрації прокоментували чутки про незахищеність столичних ТЕЦ від російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу КМДА.

У відомстві заявили, що чутки про незахищеність ТЕЦ не відповідають дійсності. Столична влада стверджує, що це лише "політична маніпуляція" з боку тих осіб, які їх розповсюджують.

"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня на Київщині було введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку.