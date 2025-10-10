12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 16:59

У КМДА відреагували на повідомлення про незахищеність київських ТЕЦ

10 жовтня 2025, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Київській міській держадміністрації прокоментували чутки про незахищеність столичних ТЕЦ від російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу КМДА.

У відомстві заявили, що чутки про незахищеність ТЕЦ не відповідають дійсності. Столична влада стверджує, що це лише "політична маніпуляція" з боку тих осіб, які їх розповсюджують.

"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності", – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня на Київщині було введено екстрені відключення світла. Два райони залишилися без електропостачання через ворожу атаку.

