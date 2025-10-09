Фото: Facebook / Mykhailo Tkach

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач, передает RegioNews. Издание "Украинская правда" опубликовало ссылку на объявление о продаже поместья.

В сети появилось объявление о продаже поместья, ранее принадлежавшего семье бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Дом площадью 870 м² расположен на участке 0,24 га в коттеджном городке "Золотые ворота" в Конча-Заспе и предлагается за 4 миллиона долларов. Имение имеет собственный выход к озеру и продается с мебелью и бытовой техникой.

Согласно данным объявления, на первом этаже находится гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, гостевая спальня, кинотеатр, зимний сад, SPA-зона с бассейном и сауной, гараж на три автомобиля, комната для персонала и подсобные помещения. Второй этаж включает в себя главную спальню с гардеробной и санузлом, две дополнительные спальни с отдельными туалетами, кабинет-библиотеку и жилой блок для персонала.

Журналист Михаил Ткач отметил, что дом похож на тот, возле которого в 2019 году проходили пикеты представителей организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины". Риэлтор, разместившая объявление, отказалась комментировать данные о владельцах.

Напомним, ранее в мае Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала о задержании экс-чиновника в Испании, однако адвокат Гладковского отрицал задержание. По данным следствия, в 2017 году Гладковского подозревали в нанесении государству ущерба при закупке военной техники на сумму более 17 миллионов гривен. В 2019 году ему избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога, а с 2022 года он находится за пределами Украины.

