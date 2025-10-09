15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 20:30

"Золотые ворота": в Конча-Заспе продают дом Гладковского за $4 миллиона

09 октября 2025, 20:30
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook / Mykhailo Tkach
Читайте також
українською мовою

Имение в Конча-Заспе, принадлежавшее семье бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского, выставили на продажу – недвижимость оценили в 4 миллиона долларов

Об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач, передает RegioNews. Издание "Украинская правда" опубликовало ссылку на объявление о продаже поместья.

В сети появилось объявление о продаже поместья, ранее принадлежавшего семье бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Дом площадью 870 м² расположен на участке 0,24 га в коттеджном городке "Золотые ворота" в Конча-Заспе и предлагается за 4 миллиона долларов. Имение имеет собственный выход к озеру и продается с мебелью и бытовой техникой.

Согласно данным объявления, на первом этаже находится гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, гостевая спальня, кинотеатр, зимний сад, SPA-зона с бассейном и сауной, гараж на три автомобиля, комната для персонала и подсобные помещения. Второй этаж включает в себя главную спальню с гардеробной и санузлом, две дополнительные спальни с отдельными туалетами, кабинет-библиотеку и жилой блок для персонала.

Журналист Михаил Ткач отметил, что дом похож на тот, возле которого в 2019 году проходили пикеты представителей организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины". Риэлтор, разместившая объявление, отказалась комментировать данные о владельцах.

Напомним, ранее в мае Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала о задержании экс-чиновника в Испании, однако адвокат Гладковского отрицал задержание. По данным следствия, в 2017 году Гладковского подозревали в нанесении государству ущерба при закупке военной техники на сумму более 17 миллионов гривен. В 2019 году ему избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога, а с 2022 года он находится за пределами Украины.

Ранее сообщалось, журналисты разоблачили возможные коррупционные связи во львовском управлении Бюро экономической безопасности. Теперь в центре внимания – ресторан, который, по данным расследователей, может приносить прибыль семье высокопоставленного чиновника, несмотря на формальный развод супругов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дом продажа Конча-Заспа Недвижимость журналист Чиновник РНБО
В Киеве обрушилась многоэтажка, поврежденная обстрелом несколько месяцев назад
09 октября 2025, 17:59
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
09 октября 2025, 08:56
В Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов
03 октября 2025, 11:49
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Кировоградской области ФЛП подозревают в завладении 1,7 млн грн во время поставки некачественного угля
09 октября 2025, 21:25
Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц
09 октября 2025, 21:19
В Киеве получил приговор мужчина, изнасиловавший 6-летнюю дочь знакомой - как его наказали
09 октября 2025, 20:55
Экс-полицейского в Кировоградской области подозревают в наезде на мать с младенцем
09 октября 2025, 20:49
В Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
09 октября 2025, 19:56
В Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян
09 октября 2025, 19:55
Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли три человека, водителю сообщено о подозрении
09 октября 2025, 19:32
"Мертвые души" с бронированием от мобилизации: в Харькове разоблачили новую схему
09 октября 2025, 19:17
Украинку задержали на границе с почти $1 млн под капотом автомобиля
09 октября 2025, 19:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »