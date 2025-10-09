Фонд держмайна здав у оренду в Києві 2 м² приміщення за 37 тис. грн на місяць

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фонд держмайна від початку 2025 року провів 883 аукціони з оренди державного майна на понад 732 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Лідером за вартістю у ІІІ кварталі став лот – нерухоме майно загальною площею 3880,5 м² у Київській області. Його орендна плата склала 581 тис. грн на місяць.

Водночас лідером за рівнем конкуренції у ІІІ кварталі стало нежитлове приміщення площею лише два квадратних метри у столиці.

"Нежитлове приміщення частина 1-го поверху адміністративної будівлі загальною площею 2,0 м² у місті Київ, за який змагалися 12 учасників", – йдеться у повідомленні.

