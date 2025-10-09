Фото: прокуратура

У Києві визнали винним чоловіка, який зґвалтував малолітню дівчинку. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

52-річного чоловіка засудили до 11 років ув'язнення. На суді він не визнавав своєї провини. Після набрання вироку інформацію про чоловіка внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх осіб.

Сам інцидент стався, коли мама з двома маленькими доньками залишилась ночувати у знайомого в гуртожитку. Ввечері чоловік ліг спати на кріслі, а жінка з дітьми на ліжку. Зранку 6-річна дівчинка прокинулась поруч із чоловіком.

З'ясувалось, що він торкався статевих органів дитини, а потім зґвалтував її. І сам ґвалтівник, і мати дітей вживали алкоголь того вечора, тож жінка не знала, як дитина опинилась в іншій кімнаті.

Дівчинка до кінця не розуміла, що з нею сталось. Проте вона поскаржилась бабусі на біль. Тоді бабуся звернулась до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".