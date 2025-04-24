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24 апреля 2025, 15:56

В Житомирской области подросток изнасиловал 8-летнюю сестру для порно-контента: как его наказали

24 апреля 2025, 15:56
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Иллюстративное фото
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На Житомирщине судили подростка, который совершил насилие в отношении младшей сестры. Оказалось, что это он делал для видео, которое у него заказали

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Бердичеве суд рассмотрел дело об изнасиловании 8-летней девочки. Изнасиловал ее 13-летний брат. Это произошло весной 2023 года, когда по просьбе товарища он решил сделать "взрослый контент" за деньги. Для этого парень совершил насильственные действия над своей младшей сестрой.

На суде подросток полностью признал свою вину. Это преступление предусматривает уголовную ответственность. Однако поскольку ему на тот момент не было 14 лет, все участники судебного процесса высказали единодушное мнение о возможности применить к парню меры воспитательного характера. Поэтому суд передал подростка под надзор отцу, с которым он проживает.

Напомним, ранее в Хмельнитчине судили мужчину, который насиловал свою падчерицу. Он впервые сделал это в 2021 году, а затем регулярно повторял свои действия. Его приговорили к 10 годам заключения, а также он должен выплатить компенсацию потерпевшей.

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