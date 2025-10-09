15:49  09 жовтня
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони

Маєток у Конча-Заспі, що належав родині колишнього посадовця РНБО Олега Гладковського, виставили на продаж – нерухомість оцінили у 4 мільйони доларів

Про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач, передає RegioNews. Видання "Українська правда" опублікувало посилання на оголошення про продаж маєтку.

У мережі з’явилося оголошення про продаж маєтку, який раніше належав родині колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Будинок площею 870 м² розташований на ділянці 0,24 га в котеджному містечку "Золоті ворота" в Конча-Заспі і пропонується за 4 мільйони доларів. Маєток має власний вихід до озера та продається з меблями й побутовою технікою.

За даними оголошення, на першому поверсі розташовані вітальня з обідньою зоною та виходом на терасу, кухня, гостьова спальня, кінотеатр, зимовий сад, SPA-зона з басейном і сауною, гараж на три автомобілі, кімната для персоналу та підсобні приміщення. Другий поверх включає головну спальню з гардеробною і санвузлом, дві додаткові спальні з окремими вбиральнями, кабінет-бібліотеку та житловий блок для персоналу.

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що будинок схожий на той, біля якого у 2019 році проходили пікети представників організацій "Національний корпус" і "Національні дружини". Рієлтор, яка розмістила оголошення, відмовилася коментувати дані про власників.

Нагадаємо, раніше у травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла про затримання експосадовця в Іспанії, однак адвокат Гладковського заперечував затримання. За даними слідства, у 2017 році Гладковського підозрювали у завданні державі збитків під час закупівлі військової техніки на суму понад 17 мільйонів гривень. У 2019 році йому обирали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави, а з 2022 року він перебуває за межами України.

Раніше повідомлялося, журналісти викрили можливі корупційні зв’язки у львівському управлінні Бюро економічної безпеки. Тепер у центрі уваги – ресторан, який, за даними розслідувачів, може приносити прибуток родині високопосадовця, попри формальне розлучення подружжя.

