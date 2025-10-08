Фото: Телеграмм/Киев Оперативный

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на судебный реестр, передает RegioNews.

Столичный суд признал бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда экс-игрок должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и в течение года не сможет садиться за руль.

Согласно материалам дела, в апреле этого года на бульваре Чоколовском в Киеве патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz G-350. Правоохранители заметили у водителя признаки опьянения – запах алкоголя и неуверенное поведение. Однако Алиев отказался проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в медучреждении, что стало нарушением ПДД. Кроме того, во время инцидента полицейские зафиксировали нецензурную брань и неповиновение со стороны водителя, из-за чего составили еще два админпротокола - за мелкое хулиганство и злостное неповиновение. Впрочем, суд эти дела закрыл из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

В суде бывший спортсмен вины не признал. Он утверждал, что патрульные не имели законных оснований для остановки автомобиля. Его защитник настаивал на закрытии производства из-за отсутствия состава правонарушения, однако суд критически оценил эти аргументы. При рассмотрении дела выяснилось, что основанием для остановки стало нарушение правил движения – остановка в полосе общественного транспорта.

Также суд не освободил Алиева от уплаты судебного сбора в размере 605 гривен, поскольку он не предоставил доказательств, что выполнял военный долг на момент происшествия. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 10 дней.

