11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 20:57

Суд оштрафовал бывшего футболиста "Динамо" Александра Алиева за вождение в состоянии алкогольного опьянения

08 октября 2025, 20:57
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Киев Оперативный
Читайте також
українською мовою

Бывший футболист Александр Алиев получил штраф и запрет управлять автомобилем после остановки патрульными из-за подозрения на опьянение

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на судебный реестр, передает RegioNews.

Столичный суд признал бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда экс-игрок должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и в течение года не сможет садиться за руль.

Согласно материалам дела, в апреле этого года на бульваре Чоколовском в Киеве патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz G-350. Правоохранители заметили у водителя признаки опьянения – запах алкоголя и неуверенное поведение. Однако Алиев отказался проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в медучреждении, что стало нарушением ПДД. Кроме того, во время инцидента полицейские зафиксировали нецензурную брань и неповиновение со стороны водителя, из-за чего составили еще два админпротокола - за мелкое хулиганство и злостное неповиновение. Впрочем, суд эти дела закрыл из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

В суде бывший спортсмен вины не признал. Он утверждал, что патрульные не имели законных оснований для остановки автомобиля. Его защитник настаивал на закрытии производства из-за отсутствия состава правонарушения, однако суд критически оценил эти аргументы. При рассмотрении дела выяснилось, что основанием для остановки стало нарушение правил движения – остановка в полосе общественного транспорта.

Также суд не освободил Алиева от уплаты судебного сбора в размере 605 гривен, поскольку он не предоставил доказательств, что выполнял военный долг на момент происшествия. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 10 дней.

Напомним, в Хмельницком водитель Volkswagen врезался в электроопору и перевернул автомобиль. При проверке полиция установила, что уровень алкоголя в его крови превышал норму в 12 раз.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ПДД алкоголь нарушение Mercedes-Benz футболист алкогольное опьянение Александр Алиев
ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами
08 октября 2025, 19:48
В Киеве вакцинируют диких животных от бешенства: в лесах разлагают приманки с препаратом
08 октября 2025, 19:32
В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания
08 октября 2025, 17:52
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Киевской области мошенники украли землю более чем на 6,5 миллиона
08 октября 2025, 21:20
РФ перекидывает 4 мотострелковые бригады для наступления на Днепропетровщину, – аналитики OSINT
08 октября 2025, 21:13
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель погиб на месте
08 октября 2025, 20:45
В Запорожье выделяют 50 миллионов на укрытия: что планируется
08 октября 2025, 20:15
Взрыв возле дома: в Запорожье мужчина бросил гранату и чуть не вызвал трагедию
08 октября 2025, 20:10
В Днепропетровской области разыскивают убийцу, который убегает от следствия
08 октября 2025, 19:55
ДТЭК взыскал с киевлянина более 230 тыс. грн, хотя он платил за электричество годами
08 октября 2025, 19:48
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:43
Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком, подозрительно похожим на украинский Sting
08 октября 2025, 19:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »