11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 20:57

Суд оштрафував колишнього футболіста "Динамо" Олександра Алієва за керування авто у стані алкогольного сп’яніння

08 жовтня 2025, 20:57
Фото: Телеграм/Київ Оперативний
Колишній футболіст Олександр Алієв отримав штраф і заборону керувати авто після зупинки патрульними через підозру на сп’яніння

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на судовий реєстр, передає RegioNews.

Столичний суд визнав колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Олександра Алієва винним у керуванні транспортом у стані алкогольного сп’яніння. За рішенням суду, ексгравець має сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень та протягом року не зможе сідати за кермо.

Згідно з матеріалами справи, у квітні цього року на бульварі Чоколівському в Києві патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz G-350. Правоохоронці помітили у водія ознаки сп’яніння – запах алкоголю та невпевнену поведінку. Однак Алієв відмовився проходити медичний огляд як на місці, так і у медзакладі, що стало порушенням правил дорожнього руху. Окрім цього, під час інциденту поліцейські зафіксували нецензурну лайку та непокору з боку водія, через що склали ще два адмінпротоколи – за дрібне хуліганство та злісну непокору. Втім, суд ці справи закрив через сплив строків притягнення до відповідальності.

У суді колишній спортсмен вини не визнав. Він стверджував, що патрульні не мали законних підстав для зупинки автомобіля. Його захисник наполягав на закритті провадження через відсутність складу правопорушення, проте суд критично оцінив ці аргументи. Під час розгляду справи з’ясувалося, що підставою для зупинки стало порушення правил руху – зупинка у смузі громадського транспорту.

Також суд не звільнив Алієва від сплати судового збору у розмірі 605 гривень, оскільки він не надав доказів, що виконував військовий обов’язок на момент події. Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене протягом десяти днів.

Нагадаємо, у Хмельницькому водій Volkswagen врізався в електроопору та перекинув автомобіль. При перевірці поліція виявила, що рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 12 разів.

