11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 19:48

ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками

08 жовтня 2025, 19:48
Фото: ілюстративне
У Києві суд задовольнив позов ДТЕК Київські електромережі проти місцевого мешканця, який протягом багатьох років регулярно сплачував рахунки за електроенергію

Про це йдеться в рішенні Дарницького районного суду м. Києва, передає RegioNews.

Компанія вимагала від чоловіка понад 230 тисяч гривень боргу, включно з інфляційними нарахуваннями та 3% річних, і суд підтримав ці вимоги.

За даними матеріалів справи, чоловік власним коштом встановив трансформатор, щоб забезпечити стабільне електропостачання у своєму будинку. Пізніше до цього трансформатора ДТЕК підключив ще дев'ять житлових будинків, проте компанія продовжує нараховувати втрати електроенергії саме цьому мешканцю, ніби він споживає електрику для всіх підключених будинків.

Експерти вказують на те, що подібні нарахування називають "холостим ходом" – це втрати електроенергії в мережі, які виникають технічно, а не через фактичне споживання. У час війни, коли українці самостійно підтримують енергосистему країни, ситуація викликала обурення суспільства та привернула увагу до практик енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, українські підприємства змушені сплачувати за електроенергію утричі більше, ніж компанії в ЄС. Така різниця у тарифах ставить під загрозу роботу енергоємних галузей, і експерти попереджають – без змін частина виробництв може зупинитися.

Київ ДТЕК електрика суд борги трансформатор
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
В Івано-Франківську затримали 65-річного чоловіка, який зберігав і продавав зброю та боєприпаси
08 жовтня 2025, 18:37
У Києві судитимуть двох чоловіків, які до смерті побили киянина за зауваження
08 жовтня 2025, 17:52
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
08 жовтня 2025, 19:42
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою
08 жовтня 2025, 18:52
На Полтавщині аферист вкрав у людей майже 800 тисяч гривень
08 жовтня 2025, 18:45
