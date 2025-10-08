Фото: ілюстративне

У Києві суд задовольнив позов ДТЕК Київські електромережі проти місцевого мешканця, який протягом багатьох років регулярно сплачував рахунки за електроенергію

Про це йдеться в рішенні Дарницького районного суду м. Києва, передає RegioNews.

Компанія вимагала від чоловіка понад 230 тисяч гривень боргу, включно з інфляційними нарахуваннями та 3% річних, і суд підтримав ці вимоги.

За даними матеріалів справи, чоловік власним коштом встановив трансформатор, щоб забезпечити стабільне електропостачання у своєму будинку. Пізніше до цього трансформатора ДТЕК підключив ще дев'ять житлових будинків, проте компанія продовжує нараховувати втрати електроенергії саме цьому мешканцю, ніби він споживає електрику для всіх підключених будинків.

Експерти вказують на те, що подібні нарахування називають "холостим ходом" – це втрати електроенергії в мережі, які виникають технічно, а не через фактичне споживання. У час війни, коли українці самостійно підтримують енергосистему країни, ситуація викликала обурення суспільства та привернула увагу до практик енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, українські підприємства змушені сплачувати за електроенергію утричі більше, ніж компанії в ЄС. Така різниця у тарифах ставить під загрозу роботу енергоємних галузей, і експерти попереджають – без змін частина виробництв може зупинитися.