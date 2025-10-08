Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ

Фото: Instagram/Yofi

Російські війська завдали удару по київському заводу виробника хумусу Yofi, через що компанія була змушена тимчасово призупинити постачання продукції

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає RegioNews.

Там зазначили, що люди встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тому ніхто не постраждав. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень.

Yofi вже почав відновлювати роботу заводу і планує відновити постачання продукції протягом місяця.

Довідка: Yofi! – український виробник хумусу, який займає близько 70% ринку.

Потужності розташовані в Києві (2000 м²). Щорічно виробляють 1200 тонн продукції, включно з хумусом, фалафелем і бабагануш.

Продукція постачається в понад 1000 магазинів по Україні та готелі, виторг у 2024 році – майже 160 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом дрон влучив у логістичний центр "Епіцентру". На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.