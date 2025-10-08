11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 11:57

Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ

08 жовтня 2025, 11:57
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/Yofi
Читайте также
на русском языке

Російські війська завдали удару по київському заводу виробника хумусу Yofi, через що компанія була змушена тимчасово призупинити постачання продукції

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає RegioNews.

Там зазначили, що люди встигли евакуюватися за 20 хвилин до влучання, тому ніхто не постраждав. Проте виробництво зазнало значних пошкоджень.

Yofi вже почав відновлювати роботу заводу і планує відновити постачання продукції протягом місяця.

Довідка: Yofi! – український виробник хумусу, який займає близько 70% ринку.

Потужності розташовані в Києві (2000 м²). Щорічно виробляють 1200 тонн продукції, включно з хумусом, фалафелем і бабагануш.

Продукція постачається в понад 1000 магазинів по Україні та готелі, виторг у 2024 році – майже 160 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом дрон влучив у логістичний центр "Епіцентру". На щастя, серед людей немає загиблих чи поранених, проте інфраструктура зазнала серйозних пошкоджень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ атака ракетний удар виробництво хумус бізнес підприємство
Сумщина після ударів РФ: рятувальники показали наслідки атак
08 жовтня 2025, 11:34
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
07 жовтня 2025, 20:41
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »