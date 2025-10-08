11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 11:22

Службова недбалість на 3 млн грн: колишній керівниці Секретаріату ВР повідомлено підозру

08 жовтня 2025, 11:22
Фото: Офіс Генпрокурора
Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2021 року посадовиця підписала договір оренди нежитлового приміщення в Києві для потреб працівників Секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості орендної плати.

Встановлено, що орендна плата була завищена удвічі від ринкової вартості. Незважаючи на це, упродовж 2021–2022 років екскерівниця підписувала акти приймання-передачі послуг, за якими орендодавцю перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів.

Експертизою підтверджено, що завищення вартості орендної плати склало понад 1,5 млн грн, завдавши збитків державному бюджету.

Підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР.

Нагадаємо, колишній керівник запорізького комунального підприємства постане перед судом за завищені закупівлі програмного забезпечення, що завдали бюджету понад мільйон гривень збитків. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення.

ДБР Київ розслідування бюджетні кошти зловживання службове становище Секретаріат Уповноваженого ВР
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
У Кривому Розі затримали трьох осіб за викрадення та вимагання $500 тис.
07 жовтня 2025, 19:17
