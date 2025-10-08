Фото: Офіс Генпрокурора

Колишній керівниці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2021 року посадовиця підписала договір оренди нежитлового приміщення в Києві для потреб працівників Секретаріату без належного економічного обґрунтування вартості орендної плати.

Встановлено, що орендна плата була завищена удвічі від ринкової вартості. Незважаючи на це, упродовж 2021–2022 років екскерівниця підписувала акти приймання-передачі послуг, за якими орендодавцю перераховано понад 3,1 млн грн бюджетних коштів.

Експертизою підтверджено, що завищення вартості орендної плати склало понад 1,5 млн грн, завдавши збитків державному бюджету.

Підозрюваній вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР.

Нагадаємо, колишній керівник запорізького комунального підприємства постане перед судом за завищені закупівлі програмного забезпечення, що завдали бюджету понад мільйон гривень збитків. Чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення.