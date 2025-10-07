Ілюстративне фото

У Києві будуть судити 42-річного чоловіка. Він організував незаконне переправлення громадян України за кордон

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік шукав військовозобов’язаних, яким обіцяв організувати перетин кордону України з Румунією двома різними маршрутами. Серед варіантів були офіційний (тривалий процес з оформленням документів), а також дешевий спосіб — перепливати через річку Тиса.

Потенційних клієнтів він повинен був самостійно забрати в столиці та супроводжувати потягом до Закарпаття. Вже звідти організатор мав допомогти їм дістатися річкою до Румунії. Сам обвинувачений "просував" саме цей спосіб, бо його легше організувати.

Свої послуги він оцінив у 8 тисяч доларів. Гроші отримував через службу таксі. Чоловіка затримали одразу після отримання частини суми – 5 тисяч доларів. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

