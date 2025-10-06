У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки під час комендантської години

Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Києві з 2026 року для пересування в час комендантської години запровадять цифрові перепустки. Таке рішення ухвалили на Раді оборони міста

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається,що Київська міська військова адміністрація разом із 12 Армійським корпусом ЗСУ мають розробити порядок використання перепусток та запропонувати аналогічну систему для Київської області.

Також планують створити інформаційно-комунікаційну систему для контролю проїзду транспортних засобів за цифровими перепустками.

Перепустки будуть доступні працівникам сектору безпеки, оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Як відомо, з 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скоротили. Вона діє щодня з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, раніше в Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години. Зокрема, кияни виявили, що по столиці пересуваються автомобілі без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години.