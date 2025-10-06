12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 14:49

У Києві з 2026 року запровадять цифрові перепустки під час комендантської години

06 жовтня 2025, 14:49
Ілюстративне фото: Вечірній Київ
У Києві з 2026 року для пересування в час комендантської години запровадять цифрові перепустки. Таке рішення ухвалили на Раді оборони міста

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Зазначається,що Київська міська військова адміністрація разом із 12 Армійським корпусом ЗСУ мають розробити порядок використання перепусток та запропонувати аналогічну систему для Київської області.

Також планують створити інформаційно-комунікаційну систему для контролю проїзду транспортних засобів за цифровими перепустками.

Перепустки будуть доступні працівникам сектору безпеки, оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Як відомо, з 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скоротили. Вона діє щодня з 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, раніше в Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години. Зокрема, кияни виявили, що по столиці пересуваються автомобілі без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години.

Конфлікт між водіями маршруток на стоянці у Києві закінчився вибухом гранати
06 жовтня 2025, 12:07
Повістки через Реєстр виборців: як ЗСУ шукатимуть резервістів
06 жовтня 2025, 07:58
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
