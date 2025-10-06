Повестки через Реестр избирателей: как ВСУ будут искать резервистов

Фото: из открытых источников

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что наиболее точную информацию о военнообязанных в Украине содержит Реестр избирателей

Об этом в комментарии он сказал ТСН, передает RegioNews.

По его словам, эффективная мобилизация должна опираться на достоверные сведения о гражданах.

"Самый точный и самый полный – это Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся, по крайней мере, до войны. Это нормальный процесс, который помогает быстрее действовать на местах", – отметил Тимочко.

На вопрос о том, усилится ли в Украине мобилизация в ближайшее время, он ответил следующим образом:

"У нас мобилизация происходит в соответствии с возможностями. Конечно, у нас есть недостаток личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционировать в экономике".

Напомним, эксперты заявляют, что в Украине возник серьезный кризис в транспортной сфере из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией. Сейчас многие автомобили просто стоят – работать некому, потому что большая часть водителей уже "забронирована" или мобилизована.

