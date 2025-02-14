В Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа

фото: иллюстративное

В украинской столице заметили автомобили, не являющиеся спецтранспортом, но имеющие пропуск для комендантского часа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм главы Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко .

Отмечается, что активные киевляне обнаружили, что по столице передвигаются автомобили без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа.

"Обычные частные автомобили граждан. Их владельцы никак не причастны к предприятиям или службам, которые имеют обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью. В отдельных случаях были зафиксированы уникальные номера документов. Я поручил проверить: кто, какой организации и на каких основаниях выдал пропуска", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, согласно распоряжению Киевской городской военной администрации разрешение на выдачу пропусков имеет ограниченный круг должностных лиц, организаций.

Также он напомнил, что ранее давал поручение отчитаться о выдаче пропусков, четкого ответа не получил.

Напомним, в результате ночной атаки РФ по Киевщине загорелись складские помещения полиграфии. К счастью, никто из людей не пострадал.