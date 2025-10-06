Дорогі унітази та мізерні зарплати: що приховує реконструкція Шалімова

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова триває реконструкція поліклініки за 165 млн грн, виділених Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility. Роботи планують завершити до кінця 2026 року: поліклініка отримає відділення госпітальної терапії, приймальний покій та реєстратуру

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Наші гроші", передає RegioNews.

Однак журналісти виявили, що низка позицій кошторису значно дорожча за ринкові ціни.

Наприклад, самовирівнювальна суміш замовлена на 21% дорожче за магазинну, а медичні ліжка з матрацом коштують понад 186 тис. грн, тоді як аналогічні моделі на ринку доступні за 68-183 тис. грн.

Для невідомих керамічних унітазів з інсталяцією заклали по 20 584 грн/шт. Тим часом у популярному магазині найдорожчий коштує 16 666 грн (Koller Pool Dune 1200SL), що все одно на 19% дешевше від кошторису. Ціна найдешевшого – 8288 грн.

Також середньомісячна зарплата робітників у кошторисі становить 18 тис. грн, що вдвічі менше за середню платню у будівельній сфері Києва. Журналісти припускають, що різницю можуть компенсувати виплатою неоподаткованих зарплат із маржі на будматеріали.

Як з'ясувалося, консорціум "Будівельні ініціативи", який отримав підряд без конкурсу, існує з червня 2025 року і вже отримав державних підрядів на суму понад 240 млн грн.

Довідка: Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова – провідний медичний заклад України, що спеціалізується на хірургії, трансплантології та лікуванні складних захворювань внутрішніх органів.

Центр забезпечує як планові, так і екстрені операції, а також проводить наукові дослідження у галузі хірургії та медичної трансплантології.

Нагадаємо, у Києві викрили розкрадання понад 1,8 млн грн під час ремонту шкільних укриттів. Колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківського району повідомлено про підозру у службовій недбалості, яка спричинила значні фінансові втрати.