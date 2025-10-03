07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
03 жовтня 2025, 11:39

Збитки Києва на майже 73 млн грн: повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств

Фото: Київська міська прокуратура
У Києві прокуратура разом зі слідчими Нацполіції та СБУ повідомила про підозри 12 посадовим особам комунальних підприємств і районних адміністрацій, а також двом керівникам підрядних організацій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, через службову недбалість та корупційні схеми бюджет столиці зазнав збитків майже у 73 мільйони гривень.

Обвинувачення стосуються закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин для швидкої допомоги та пожежної техніки.

Серед підозрюваних - начальниця управління "Київпастранс", ексгенеральний директор "Київзеленбуду", керівники департаментів КМДА, служб ШЕУ в різних районах, посадовці райдержадміністрацій та підрядники.

За версією слідства, через нехтування контролем і корупційні домовленості у випадках із закупівлями переплатили десятки мільйонів.

Наприклад, за електроенергію "Київпастранс" переплатив близько 47,2 млн гривень, а при закупівлі спецавтомобілів - понад 11 млн гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями: ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 і ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення). Обвинувачення вже зареєстровано, досудове слідство триває.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці молодик пограбував військову, яка перебуває у Києві на лікуванні. Інцидент стався у кав’ярні на вулиці Васильківській: хлопець підбіг до столика 44-річної жінки, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами й утік.

Київ гроші корупційна схема
