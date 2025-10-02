15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 19:50

У Києві судитимуть підприємця та агронома, які привласнили понад 1 млн грн на фіктивних поставках

02 жовтня 2025, 19:50
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Слідчі передали до суду матеріали справи щодо привласнення понад мільйон гривень під час фіктивних поставок зелених насаджень у Києві

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві розпочнеться судовий розгляд щодо підприємця та агронома комунального підприємства, які підозрюються у привласненні понад 1,2 млн гривень під час фіктивних поставок кущів і дерев до столиці. За версією слідства, обидва фігуранти діяли за попередньою змовою та організували підробку документів, зокрема видаткових та товарно-транспортних накладних. У цих документах вказувалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для потреб благоустрою міста.

Йдеться про понад 1,2 млн гривень на фіктивні поставки кущів і дерев

За наявними даними, на основі фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало постачальнику 1,2 млн грн, однак товар так і не надійшов до столиці. У результаті місто не отримало кущі та дерева, заплановані для озеленення громадських територій.

Слідчі провели перевірку та зібрали всі необхідні докази, після чого передали матеріали справи до суду. Фігурантам справи загрожує до 8 років ув’язнення відповідно до чинного законодавства України.

Розгляд справи викликав суспільний резонанс через значну суму привласнених коштів і важливість поставок для благоустрою столиці. Очікується, що судові слухання допоможуть встановити повний масштаб правопорушення та притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, на Київщині посадовець став фігурантом кримінальної справи через зникнення майже 830 тис. грн з місцевих бюджетів. Справу скеровано до суду, а чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Київ гроші комунальні підприємства шахрайство фіктивний договір
На Сумщині медик підробив діагноз дитини, щоб допомогти батьку уникнути мобілізації
02 жовтня 2025, 18:50
На Рівненщині судитимуть чоловіка, який втягнув знайомого в кредитні афери
02 жовтня 2025, 18:31
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
02 жовтня 2025, 15:47
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
02 жовтня 2025, 20:44
Суд у Харківській області обрав домашній арешт підозрюваному у смертельному побитті
02 жовтня 2025, 20:30
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes, який напав на велосипедиста
02 жовтня 2025, 20:25
На Київщині внаслідок атаки дронів постраждав 52-річний чоловік
02 жовтня 2025, 20:15
Через неправильне паркування: у Харкові 52-річний чоловік напав із ножем в кафе
02 жовтня 2025, 20:01
На Закарпатті шахраї ошукали волонентів на понад мільйон
02 жовтня 2025, 19:56
Дивом вижили: на Сумщині "Білі янголи" врятували подружжя після вибуху дрона
02 жовтня 2025, 19:36
Сів п'яним за кермо: на Житомирщині будуть судити водія за аварію з постраждалими
02 жовтня 2025, 19:35
На Житомирщині судитимуть групу наркоторговців, що заробляла до 600 тис. грн на місяць
02 жовтня 2025, 19:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »