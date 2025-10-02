Фото: Національна поліція України

Слідчі передали до суду матеріали справи щодо привласнення понад мільйон гривень під час фіктивних поставок зелених насаджень у Києві

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві розпочнеться судовий розгляд щодо підприємця та агронома комунального підприємства, які підозрюються у привласненні понад 1,2 млн гривень під час фіктивних поставок кущів і дерев до столиці. За версією слідства, обидва фігуранти діяли за попередньою змовою та організували підробку документів, зокрема видаткових та товарно-транспортних накладних. У цих документах вказувалася неправдива інформація про поставку зелених насаджень нібито для потреб благоустрою міста.

Йдеться про понад 1,2 млн гривень на фіктивні поставки кущів і дерев

За наявними даними, на основі фіктивних документів комунальне підприємство перерахувало постачальнику 1,2 млн грн, однак товар так і не надійшов до столиці. У результаті місто не отримало кущі та дерева, заплановані для озеленення громадських територій.

Слідчі провели перевірку та зібрали всі необхідні докази, після чого передали матеріали справи до суду. Фігурантам справи загрожує до 8 років ув’язнення відповідно до чинного законодавства України.

Розгляд справи викликав суспільний резонанс через значну суму привласнених коштів і важливість поставок для благоустрою столиці. Очікується, що судові слухання допоможуть встановити повний масштаб правопорушення та притягнути винних до відповідальності.

