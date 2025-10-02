У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
У Голосіївському районі столиці вибухотехніки здійснили контрольований підрив бойової частини безпілотника, збитого під час ворожої атаки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Про небезпечний предмет у лісопарковій зоні повідомили перехожі. На місце виїхали вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група поліції.
Оскільки транспортувати боєприпас було надто ризиковано, його знешкодили на місці, дотримавшись усіх вимог безпеки.
Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, необхідно негайно телефонувати на спецлінію 102.
