15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 20:20

Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном

30 вересня 2025, 20:20
Фото: СБУ
Правоохоронці викрили топпосадовця Київської міської державної адміністрації. Він під виглядом службових відряджень їздив за кордон, де насправді відпочивав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, в листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року чиновник КМДА виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. Як виявилось, насправді він відпочивав в Італії та Іспанії.

Для таких поїздок чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. Таким чином він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету.

За кордоном незаконно він провів 18 днів. Тепер йому загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, екскерівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на 31 млн грн. Колишньому посадовцю загрожує до 6 років ув’язнення.

