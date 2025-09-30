Фото: СБУ

Правоохоронці викрили топпосадовця Київської міської державної адміністрації. Він під виглядом службових відряджень їздив за кордон, де насправді відпочивав

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, в листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року чиновник КМДА виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. Як виявилось, насправді він відпочивав в Італії та Іспанії.

Для таких поїздок чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. Таким чином він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету.

За кордоном незаконно він провів 18 днів. Тепер йому загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.

