Відпочив в Італії: топпосадовець КМДА підробляв документи, щоб розслабитись за кордоном
Правоохоронці викрили топпосадовця Київської міської державної адміністрації. Він під виглядом службових відряджень їздив за кордон, де насправді відпочивав
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, в листопаді 2023 року та у жовтні 2024 року чиновник КМДА виїжджав до ЄС під виглядом службового відрядження. Як виявилось, насправді він відпочивав в Італії та Іспанії.
Для таких поїздок чиновник підробляв запрошення від імені однієї з відомих міжнародних корпорацій нібито для своєї участі в конгресах та конференціях у сфері міських інновацій. Таким чином він оформлював собі службові закордонні відрядження та виплати з державного бюджету.
За кордоном незаконно він провів 18 днів. Тепер йому загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, екскерівника "Львівської залізниці" підозрюють у зловживанні на 31 млн грн. Колишньому посадовцю загрожує до 6 років ув’язнення.