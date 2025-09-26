В Сумской области россияне ударили КАБом по жилому сектору: повреждены дома
В пятницу, 26 сентября, около 4:20 утра российские войска нанесли удар авиабомбой по жилому сектору в Стецьковском старостате Сумской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Сумскую ГВА.
В результате удара повреждены частные дома. Возможны перебои с электро- и газоснабжением.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Масштабы разрушений уточняются.
Напомним, ночью 25 сентября российский дрон атаковал поселок на Харьковщине. Возник пожар на предприятии, погиб мужчина.
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Киевщине конфликт в заведении закончился стрельбой
26 сентября 2025, 07:54Ночные удары по Днепропетровщине: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
26 сентября 2025, 07:40ВСУ за сутки ликвидировали более 900 россиян и 13 вражеских артсистем
26 сентября 2025, 07:12Писательница Ирэна Карпа рассказала, как чуть не развелась
26 сентября 2025, 02:50Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
26 сентября 2025, 01:50В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
26 сентября 2025, 00:50В Украине выросли цены на ягоды, кроме голубики: почему так произошло
25 сентября 2025, 23:50В Украине подорожали огурцы: эксперты объяснили, почему так произошло
25 сентября 2025, 23:20Цены на картофель в Украине: сколько стоит килограмм в популярных супермаркетах
25 сентября 2025, 22:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все блоги »