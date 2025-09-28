Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 28 вересня російські ударні безпілотники атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об’єкти в кількох районах столиці

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський головв Віталій Кличко, передає RegioNews.

За даними КМВА, уламки БпЛА впали:

Дарницький район – на припарковані авто та на проїжджу частину. Потерпілих немає.

У Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили. Постраждала одна людина.

Також зафіксовано падіння уламків на відкриту територію без наслідків.

Солом'янський район – частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Спершу повідомляли про одного потерпілого, згодом мер уточнив: постраждали троє.

Пожежу локалізовано, фахівці ДСНС продовжують роботу. На іншій локації загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.

Голосіївський район – уламки впали у приватному секторі на двох локаціях, без потерпілих.

Дніпровський район – уламки впали на припарковані авто, потерпілих немає.

Було відомо про п’ятьох постраждалих, пізніше мер Віталій Кличко уточнив: загалом постраждали шестеро людей. П'ятьох із них госпіталізовано, одній жінці медики надали допомогу на місці.

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків. КМВА закликає мешканців столиці залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.

Як відомо, в ніч на 28 вересня армія загарбників масовано атакує Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область.