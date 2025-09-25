Пожар на Подоле в Киеве: загорелись четыре автомобиля
В среду, 24 сентября, около 17:40 на улице Ивана Выговского в Подольском районе столицы произошел пожар
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
У дороги загорелись четыре брошенных автомобиля. Спасатели локализовали пожар в 17:55.
На месте работали 10 огнеборцев, привлекались две единицы спецтехники.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители.
Напомним, 23 сентября в Киевской области в Белой Церкви произошел пожар в многоэтажке. Чрезвычайники эвакуировали 10 жителей подъезда и спасли собаку из квартиры, где возник пожар.
