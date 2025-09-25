Фото: ГЧСЧ

В среду, 24 сентября, около 17:40 на улице Ивана Выговского в Подольском районе столицы произошел пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

У дороги загорелись четыре брошенных автомобиля. Спасатели локализовали пожар в 17:55.

На месте работали 10 огнеборцев, привлекались две единицы спецтехники.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители.

Напомним, 23 сентября в Киевской области в Белой Церкви произошел пожар в многоэтажке. Чрезвычайники эвакуировали 10 жителей подъезда и спасли собаку из квартиры, где возник пожар.