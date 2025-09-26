00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 17:37

Трагедія у столиці: під час пожежі в 9-поверхівці загинула людина

26 вересня 2025, 17:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Рятувальники ліквідували пожежу у київській дев’ятиповерхівці та вивели на безпечне повітря кількох мешканців будинку

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

У Києві під час пожежі в дев’ятиповерховому житловому будинку загинула одна людина. Тіло постраждалої виявили рятувальники безпосередньо в квартирі, де спалахнув вогонь.

Вогонь охопив квартиру на 8 поверсі

Інцидент стався у Дніпровському районі, на вулиці Березняківська. За попередніми даними, вогонь охопив квартиру на восьмому поверсі та поширився на балкони сусідніх квартир, створюючи загрозу для мешканців інших поверхів.

Рятувальники вивели мешканців на безпечне повітря

Під час ліквідації пожежі рятувальники вивели на свіже повітря п’ятьох людей, які перебували в будинку. Постраждалих серед евакуйованих немає, їхній стан оцінюють медики.

Причини загоряння наразі встановлюють правоохоронні органи. Слідство перевіряє всі можливі версії, зокрема технічну несправність та необережність під час експлуатації електроприладів.

Раніше повідомлялося про пожежу на Подолі, де загорілися чотири автівки біля дороги. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, а рятувальники відпрацьовують версію можливого підпалу.

26 вересня 2025
