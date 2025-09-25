Фото: Прокуратура України

чоловік постане перед судом за напад і розбій на двох жінок, які сталися після його виходу з в’язниці

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві до суду скеровано обвинувальний акт щодо 60-річного чоловіка, підозрюваного у нападах на двох жінок у столиці. Чоловік раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі і лише цього літа вийшов на свободу. Його дії кваліфіковані за частинами 1 статті 153 та 4 статті 187 КК України, що передбачає насильство сексуального характеру та розбійний напад.

Напади сталися у різних районах Києва

Перший інцидент стався у Шевченківському районі на Лук’янівському кладовищі. Там обвинувачений напав на 26-річну жінку, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, він забрав прикраси та гроші. Постраждала сказала, що вагітна, після чого нападник залишив місце події.

Через деякий час у іншому районі Києва чоловік погрожував ножем 20-річній дівчині, зґвалтував її та забрав прикраси і гроші. За цим епізодом йому повідомлено про підозру за частинами 1 статті 152 та 4 статті 187 КК України. Розслідування триває.

Відомо, що обвинувачений у 2014 році отримав 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбій. Наразі він перебуває під вартою. Санкції статей, за якими розглядається нова справа, передбачають покарання до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, у Солом’янському районі Києва невідомий чоловік напав на 21-річну дівчину у під’їзді багатоповерхівки. Зловмисник завдав їй тілесних ушкоджень, відібрав смартфон.