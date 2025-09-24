16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 16:42

Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап

24 вересня 2025, 16:42
Фото: Національна поліція
У Києві затримали 22-річного чоловіка, який підпалив пікап Ford місцевого мешканця за завданням російських спецслужб, помилково вважаючи його військовою автівкою

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Відомо, що фігурант отримав через месенджер повідомлення від "куратора" з країни-агресора з пропозицією підпалювати автомобілі за винагороду. Йому обіцяли 2 000 доларів, але грошей він так і не дочекався.

Нещодавно до поліції Києва надійшло повідомлення про займання автомобіля Ford у Солом'янському районі.

На місце події швидко прибули рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група. Встановлено, що підпал було здійснено за допомогою легкозаймистої рідини.

Слідчі затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожу до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові повідомили про підозру 19-річному хлопцю. Відомо, що він підпалював автомобілі за грошову винагороду. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

