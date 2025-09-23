Фото: прокуратура

Йдеться про будівництво на території прибережної зони Русанівської. Прокуратура вже почала досудове розслідування

Про це повідомляє прокуратура Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці розслідують факт порубки дерев поблизу прибережної зони у Дніпровському районі столиці. Там неподалік триває будівництво житлового комплексу. Попередньо, правопорушення кваліфікують як самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 4 ст. 197-1 КК України) та незаконна порубка лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

"На цей час вже проведено огляд місця події та виявлено 14 зрізаних дерев, частину земельної ділянки розрівняно спецтехнікою та засипано піском. Наразі правоохоронці встановлюють законність будівельних робіт та порубки дерев", - повідомили в прокуратурі.

