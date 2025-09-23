11:45  23 вересня
23 вересня 2025, 19:23

У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови

23 вересня 2025, 19:23
Фото: Прокуратура України
Чоловік обіцяв переправити військовозобов’язаного через кордон, але справа дійшла до суду

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві до суду передано справу 36-річного чоловіка, який обвинувачується в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За даними Подільської окружної прокуратури, чоловік обіцяв за $18 тисяч забезпечити безперешкодний проїзд одного з військовозобов’язаних до Одеської області, а далі – переправити його пішки через кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Після цього чоловіка мали зустріти та доправити до столиці Молдови, Кишинева.

Санкція – від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідство встановило, що дії підозрюваного здійснювалися за попередньою змовою з іншими особами та були мотивовані корисливими цілями. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

У прокуратурі наголошують, що передача обвинувального акту до суду є завершальним етапом розслідування. Наразі суд вирішуватиме, чи визнати обвинуваченого винним і призначити покарання відповідно до чинного законодавства України.

Раніше повідомлялося про схему у Києві, де за $3 500 жінці поставили фіктивні діагнози, щоб її син міг виїхати за кордон. Поліція розкрила подробиці затримання організаторки та причетних лікарів, а суми застав і хабарів вражають.

суд хабар кримінал Київ кордон Молдова військовозобовʼязані переправник перетин кордону
