Фото: Прокуратура України

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві до суду передано справу 36-річного чоловіка, який обвинувачується в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За даними Подільської окружної прокуратури, чоловік обіцяв за $18 тисяч забезпечити безперешкодний проїзд одного з військовозобов’язаних до Одеської області, а далі – переправити його пішки через кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Після цього чоловіка мали зустріти та доправити до столиці Молдови, Кишинева.

Санкція – від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Слідство встановило, що дії підозрюваного здійснювалися за попередньою змовою з іншими особами та були мотивовані корисливими цілями. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

У прокуратурі наголошують, що передача обвинувального акту до суду є завершальним етапом розслідування. Наразі суд вирішуватиме, чи визнати обвинуваченого винним і призначити покарання відповідно до чинного законодавства України.

