19 вересня 2025, 16:31

У Києві 19-річний хлопець бігав по балюстраді метро і зламав світильник - що світить юному черкащанину

19 вересня 2025, 16:31
Фото: Національна поліція України
Поліція розпочала кримінальне провадження проти молодика, який пошкодив обладнання метро та створив небезпеку для пасажирів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві поліція повідомила про підозру 19-річному молодику з Черкаської області, який пошкодив обладнання столичного метрополітену. Інцидент стався на станції "Хрещатик", де хлопець бігав по балюстраді між ескалаторами та зачіпав рукою рекламні світильники, один із яких зламав.

Інцидент стався на станції "Хрещатик"

Правоохоронці зазначають, що дії молодика кваліфікували як хуліганство за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

За хуліганські дії йому загрожує до 5 років ув’язнення

Інформація про інцидент з’явилася у соцмережах та телеграм-каналах, де було оприлюднено відео, на якому видно, як хлопець рухається по балюстраді та руйнує рекламне обладнання. Поліцейські встановили особу правопорушника – він нещодавно приїхав до Києва на заробітки.

Дізнавачі повідомили молодику про підозру та наразі триває слідство. Правоохоронці підкреслюють, що подібні дії несуть матеріальні збитки та створюють загрозу для безпеки пасажирів.

Раніше повідомлялося, в Одеській області 14-річний учень розпилив газовий балончик у шкільній вбиральні. Раптовий інцидент призвів до отруєння 11 семикласників і змусив медиків терміново втрутитися, залишивши частину дітей під наглядом лікарів.

