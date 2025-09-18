Фото: Нацполіція

Киянин використовував зв'язки у ТЦК, щоб заробляти на військовозобов'язаних. "Клієнтам" він обіцяв втечу за кордон

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

38-річний киянин використовував корумповані зв’язки у ТЦК та СП столиці та лікувальних закладах. Таким чином він забезпечував своїх "клієнтів" документами з медичним діагнозом, завдяки чому чоловіки могли бути зняті з розшуку або військового обліку.

Крім того, на власному транспорті чоловік перевозив "клієнтів" до державного кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску до Республіки Молдова.

Тепер організатору схеми загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.