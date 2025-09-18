13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 18:40

82 тисяч доларів за втечу: в Києві викрили організатора чергової схеми для ухилянтів

18 вересня 2025, 18:40
Фото: Нацполіція
Киянин використовував зв'язки у ТЦК, щоб заробляти на військовозобов'язаних. "Клієнтам" він обіцяв втечу за кордон

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

38-річний киянин використовував корумповані зв’язки у ТЦК та СП столиці та лікувальних закладах. Таким чином він забезпечував своїх "клієнтів" документами з медичним діагнозом, завдяки чому чоловіки могли бути зняті з розшуку або військового обліку.

Крім того, на власному транспорті чоловік перевозив "клієнтів" до державного кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску до Республіки Молдова.

Тепер організатору схеми загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.

Київ затримання ухилення від мобілізації
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах
18 вересня 2025, 13:49
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Смертельна ДТП на Житомирщині: водію загрожує в'язниця
18 вересня 2025, 19:15
У Харкові жінку вбив її коханий ножем
18 вересня 2025, 18:55
У Дніпрі судили жінку за підготовку до теракту
18 вересня 2025, 18:20
На Київщині викрили факт торгівлі людьми на агропідприємстві: до роботи примушували 13 іноземців
18 вересня 2025, 17:40
Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24
Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
