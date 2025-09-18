Фото: X / Ministerstwo Obrony Narodowej

В четверг, 18 сентября, министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш прибыл с визитом в Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Отмечается, что во время своего визита Косиняк-Камыш встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и, среди прочего, обсудит военное сотрудничество, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию в контексте российской агрессии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом прекратить боевые действия в Украине есть получение четких гарантий безопасности, в том числе от США.