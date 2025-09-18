Фото: Прокуратура України

Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний заробляв на фіктивних студентських запрошеннях, які допомагали іноземцям легалізувати перебування в Україні

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили схему, за якою іноземці могли потрапляти до України під виглядом студентів. За даними Оболонської окружної прокуратури, підозрюваним у цій справі є 26-річний громадянин Пакистану. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що підозрюваний через Telegram-канал пропонував іноземцям можливість приїхати в Україну під приводом навчання. Так, він організував запрошення для громадянина Єгипту від українського університету, яке мало стати підставою для в’їзду на територію країни. Однак навчання було лише формальним і не мало реального змісту.

За свої послуги фігурант отримав 2 тисячі доларів на банківську картку та ще 100 доларів готівкою. Цікаво, що сам підозрюваний перебував в Україні легально як студент одного з медичних закладів освіти. Це дало йому змогу перевірити на собі механізм легалізації та подальшого виїзду до країн Європи, яким користувалися інші іноземці.

У прокуратурі наголосили, що за інкримінованою статтею чоловікові може загрожувати від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу наразі розслідують, а слідчі збирають докази можливої причетності інших осіб до цієї схеми.

