18 вересня 2025, 15:10

$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів

18 вересня 2025, 15:10
Фото: Прокуратура України
Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний заробляв на фіктивних студентських запрошеннях, які допомагали іноземцям легалізувати перебування в Україні

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці викрили схему, за якою іноземці могли потрапляти до України під виглядом студентів. За даними Оболонської окружної прокуратури, підозрюваним у цій справі є 26-річний громадянин Пакистану. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що підозрюваний через Telegram-канал пропонував іноземцям можливість приїхати в Україну під приводом навчання. Так, він організував запрошення для громадянина Єгипту від українського університету, яке мало стати підставою для в’їзду на територію країни. Однак навчання було лише формальним і не мало реального змісту.

За свої послуги фігурант отримав 2 тисячі доларів на банківську картку та ще 100 доларів готівкою. Цікаво, що сам підозрюваний перебував в Україні легально як студент одного з медичних закладів освіти. Це дало йому змогу перевірити на собі механізм легалізації та подальшого виїзду до країн Європи, яким користувалися інші іноземці.

У прокуратурі наголосили, що за інкримінованою статтею чоловікові може загрожувати від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справу наразі розслідують, а слідчі збирають докази можливої причетності інших осіб до цієї схеми.

Раніше повідомлялося, першокурсників, які без поважних причин не розпочали навчання протягом перших десяти днів, відраховуватимуть із вишів.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
