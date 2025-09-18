Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд оголосить вирок 22 вересня

Фото: УНН

Колегія суддів Шевченківського районного суду Києва завершила судові дебати у справі колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного Максима Матерухіна

Про це повідомляє УНН, передає RegioNews.

Зазначається, що вирок суду планують оголосити у понеділок, 22 вересня, о 11:30.

Перед цим Артем Косов звернувся до суду з останнім словом, під час якого висловив співчуття родині загиблого.

"Я не міг звернути увагу на те, що такі вчинки викликали такі наслідки. Мені дуже прикро. Я також людина, я співчував родині загиблого, були деякі переживання, що загинула людина. Я не міг уявити, що мої дії викличуть настільки важкі наслідки", – сказав обвинувачений.

Натомість Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Косов насправді не висловив щирого каяття і діяв із хуліганських мотивів.

"Цинізм. Відсутність каяття. Жодного жалю. Саме це я побачив в обвинуваченому під час сьогоднішнього судового засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна", – заявив Кравченко.

Прокуратура вимагає для обвинуваченого найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі.

Що відомо про справу

Трагедія трапилася у квітні 2024 року біля верхньої станції київського фунікулера, поблизу будівлі МЗС.

За даними слідства, Косов перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли розпочав конфлікт із групою підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Сутичка закінчилася тим, що Косов штовхнув хлопця. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Враховуючи службу Косова в Управлінні державної охорони на момент трагедії, справу розслідувало Державне бюро розслідувань. Уже наступного дня Печерський райсуд Києва постановив взяти обвинуваченого під варту без права внесення застави.

Протягом кількох місяців запобіжний захід неодноразово продовжувався, і наразі Косов утримується у СІЗО.

Досудове розслідування завершилося 5 травня, а обвинувальний акт було передано до суду 29 травня. Слідство встановило, що вбивство було скоєно з хуліганських мотивів – обтяжувальна обставина, яка дозволяє суду призначити довічне ув’язнення.