Эксфутболист сборной Украины обвинил руководство киевского "Динамо" в коррупции

фото: fcdynamo.com

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в Facebook.

Кравец считает, что многие талантливые молодежи не понимают, куда двигается клуб. Кроме того, в клубе преуспевает коррупция, а новые идеи никому не нужны.

"Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что… С ним и его отцом даже нормально поговорить не могли. При том всем, что они хотели быть в Динамо, но хотели понимать, куда двигается клуб. Такие примеры можно привести десятки, а то и сотни. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или "надавить на болезненное", а в том, чтобы двигаться в правильном направлении", – пишет он.

Эксфутболист сборной Украины отмечает, что шел работать в родной клуб не ради денег или признания, а только для того, чтобы изменить что-то и помочь клубу.

"Я знаю Динамо с 14 лет, знаю все и всех в этом клубе, понимал и понимаю где и что нужно менять… Многие вещи, которые для меня и во всем европейском футболе считаются уже давно всеми понятными и оставленными в прошлом, у нас в Украине преуспевают", – добавил он.

Напомним, Кравец отвечал в Динамо за развитие детско-юношеского футбола. В этой должности он работал с 2023 года.

Как сообщалось, 7 сентября в Киеве российский дрон попал в здание полузащитника сборной Украины по футболу Георгия Судакова. К счастью, ни семья, ни сам спортсмен не пострадали.