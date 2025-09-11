19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 23:54

Эксфутболист сборной Украины обвинил руководство киевского "Динамо" в коррупции

11 сентября 2025, 23:54
Читайте також українською мовою
фото: fcdynamo.com
Читайте також
українською мовою

Бывший украинский футболист Артем Кравец объяснил, почему покинул пост советника президента «Динамо»

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в Facebook.

Кравец считает, что многие талантливые молодежи не понимают, куда двигается клуб. Кроме того, в клубе преуспевает коррупция, а новые идеи никому не нужны.

"Приведу пример. Как только я пришел работать, один очень талантливый парень хотел поехать играть в очень известный итальянский клуб, потому что… С ним и его отцом даже нормально поговорить не могли. При том всем, что они хотели быть в Динамо, но хотели понимать, куда двигается клуб. Такие примеры можно привести десятки, а то и сотни. Дело не в том, чтобы кого-то унизить или "надавить на болезненное", а в том, чтобы двигаться в правильном направлении", – пишет он.

Эксфутболист сборной Украины отмечает, что шел работать в родной клуб не ради денег или признания, а только для того, чтобы изменить что-то и помочь клубу.

"Я знаю Динамо с 14 лет, знаю все и всех в этом клубе, понимал и понимаю где и что нужно менять… Многие вещи, которые для меня и во всем европейском футболе считаются уже давно всеми понятными и оставленными в прошлом, у нас в Украине преуспевают", – добавил он.

Напомним, Кравец отвечал в Динамо за развитие детско-юношеского футбола. В этой должности он работал с 2023 года.

Как сообщалось, 7 сентября в Киеве российский дрон попал в здание полузащитника сборной Украины по футболу Георгия Судакова. К счастью, ни семья, ни сам спортсмен не пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
футбол Киев Динамо спорт
Суд Киева оставил в СИЗО отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича
11 сентября 2025, 21:12
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
11 сентября 2025, 19:31
В Киевской области мужчина выпал из многоэтажки и разбился насмерть
11 сентября 2025, 18:56
Все новости »
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины
11 сентября 2025, 23:39
Франция перебрасывает истребители к польско-украинской границе
11 сентября 2025, 23:14
Эксначальник сервисного центра МВД в Ровенской области забыл задекларировать более 3 млн грн
11 сентября 2025, 22:55
Что будет с ценами на капусту: эксперты рассказали, каких ценников ждать украинцам
11 сентября 2025, 22:50
На Волыни самолет сбросил ракету на жилой дом
11 сентября 2025, 22:41
Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30
За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог
11 сентября 2025, 22:12
Атака российских дронов на Польшу. Какие выводы?
11 сентября 2025, 21:57
Стоимость картофеля в Украине изменилась: какие цены в супермаркетах
11 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »