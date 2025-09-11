Ексфутболіст збірної України звинуватив керівництво київського "Динамо" у корупції

фото: fcdynamo.com

Як передає RegioNews, про це він розповів у Facebook.

Кравець вважає, що багато талановитої молоді не розуміє, куди рухається клуб. Крім того, в клубі процвітає корупція, а нові ідеї нікому не потрібні.

"Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб. Таких прикладів можна навести десятки, а то і сотні. Річ не в тому, щоб когось принизити або "надавити на болюче", а в тому, щоб рухатись в правильному напрямку", – пише він.

Ексфутболіст збірної України зазначає, що йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти клубу.

"Я знаю Динамо з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати… Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі вважаються вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають", – додав він.

Нагадаємо, Кравець відповідав у Динамо за розвиток дитячо-юнацького футболу. На цій посаді він працював з 2023 року.

