19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2025, 23:54

Ексфутболіст збірної України звинуватив керівництво київського "Динамо" у корупції

11 вересня 2025, 23:54
Читайте также на русском языке
фото: fcdynamo.com
Читайте также
на русском языке

Колишній український футболіст Артем Кравець пояснив, чому залишив посаду радника президента «Динамо»

Як передає RegioNews, про це він розповів у Facebook.

Кравець вважає, що багато талановитої молоді не розуміє, куди рухається клуб. Крім того, в клубі процвітає корупція, а нові ідеї нікому не потрібні.

"Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб. Таких прикладів можна навести десятки, а то і сотні. Річ не в тому, щоб когось принизити або "надавити на болюче", а в тому, щоб рухатись в правильному напрямку", – пише він.

Ексфутболіст збірної України зазначає, що йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти клубу.

"Я знаю Динамо з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати… Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі вважаються вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають", – додав він.

Нагадаємо, Кравець відповідав у Динамо за розвиток дитячо-юнацького футболу. На цій посаді він працював з 2023 року.

Як повідомлялось, 7 вересня у Києві російський дрон влучив у будинок півзахисника збірної України з футболу Георгія Судакова. На щастя, ні родина, ні сам спортсмен не постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
футбол Київ Динамо спорт
Суд Києва залишив у СІЗО батька детектива НАБУ, який вів справу Міндіча
11 вересня 2025, 21:12
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
11 вересня 2025, 19:31
На Київщині чоловік випав з багатоповерхівки та розбився на смерть
11 вересня 2025, 18:56
Всі новини »
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Келлог обговорив з Умєровим у Києві гарантії безпеки для України
11 вересня 2025, 23:39
Франція перекидає винищувачі до польско-українського кордону
11 вересня 2025, 23:14
Ексначальник сервісного центру МВС у Рівненській області забув задекларувати понад 3 млн грн
11 вересня 2025, 22:55
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцям
11 вересня 2025, 22:50
На Волині літак скинув ракету на житловий будинок
11 вересня 2025, 22:41
Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати
11 вересня 2025, 22:30
За скандальну голову Хмельницької МСЕК Крупу внесли повну заставу
11 вересня 2025, 22:12
Атака російських дронів на Польщу. Які висновки?
11 вересня 2025, 21:57
Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »