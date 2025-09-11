19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
19:31  11 вересня
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 22:30

Співак MELOVIN опинився в лікарні: артист розповів, що змусило його плакати

11 вересня 2025, 22:30
Фото з відкритих джерел
Співак MELOVIN нещодавно потрапив до лікарні. У соцмережах колеги бажали йому сил та витримки, але сам він спочатку нічого не публікував. Тепер він розповів про свій стан

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Співак опублікував фотографію, на якій можна побачити, що до його руки приєднана система крапельниці. Також у палаті можна побачити два букети квітів та повітряні кульки: до артиста навідувались близькі.

MELOVIN не став розкривати всі подробиці того, чому він потрапив до лікарні. Однак співак зізнався, що діагноз йому поставили невтішний.

"Дитяче бажання – багато кульок, єдиноріг і багато обіймів. Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - каже артист.

Нагадаємо, що Melovin завжди дуже щирий зі своїми прихильниками навіть на тему здоров'я. Так, кілька років тому він зізнався, що має діабет. За його словами він дізнався про це випадково. Артист розповів, що хвороба є спадковою, тобто передалась йому генетично.

11 вересня 2025
07 серпня 2025
