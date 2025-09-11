Фото: Нацполіція

42-річний житель Києва отримав підозру. Він обіцяв організувати військовозобов'язаному нелегальний виїзд до Румунії

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Киянин обіцяв "клієнту" організувати виїзд до Румунії за 13,5 тисячі доларів. Спочатку чоловіка довезли б до Чернівецької області. Після цього він повинен був пішки перейти кордон.

Зловмисника затримали після отримання грошей. Його дії правоохоронці кваліфікували за двома статтями:

ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів);

ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

Нагадаємо, раніше старшому інспектору поліції з Києва повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Усіх чоловіків переодягали у форму спецпризначенців.