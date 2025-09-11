Продавав "бронь" за $10 000: у Києві посадовця Міноборони затримали під час передачі грошей

Фото: Національна поліція

Столичні правоохоронці викрили корупційну схему, пов'язану з незаконним наданням відстрочки від мобілізації. До злочинної діяльності причетний посадовець Департаменту мобілізації Міністерства оборони

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант за $10 000 обіцяв військовозобов'язаним чоловікам влаштування на критично важливе підприємство, що має право надавати бронювання від мобілізації.

Посадовець діяв як посередник, забезпечуючи "працевлаштування" клієнтів в обхід законодавства.

Правоохоронці затримали його під час передачі коштів від одного з клієнтів.

Затриманому повідомлено про підозру.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інспектори Закарпатської митниці планували організацію незаконної втечі ухилянта за кордон. Один фз органзаторів схеми запропонував киянину "допомогу" у втечі до Угорщини за 8 тисяч доларів.