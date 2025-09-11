09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 11:49

Продавав "бронь" за $10 000: у Києві посадовця Міноборони затримали під час передачі грошей

11 вересня 2025, 11:49
Фото: Національна поліція
Столичні правоохоронці викрили корупційну схему, пов'язану з незаконним наданням відстрочки від мобілізації. До злочинної діяльності причетний посадовець Департаменту мобілізації Міністерства оборони

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант за $10 000 обіцяв військовозобов'язаним чоловікам влаштування на критично важливе підприємство, що має право надавати бронювання від мобілізації.

Посадовець діяв як посередник, забезпечуючи "працевлаштування" клієнтів в обхід законодавства.

Правоохоронці затримали його під час передачі коштів від одного з клієнтів.

Затриманому повідомлено про підозру.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інспектори Закарпатської митниці планували організацію незаконної втечі ухилянта за кордон. Один фз органзаторів схеми запропонував киянину "допомогу" у втечі до Угорщини за 8 тисяч доларів.

Київ Міноборони мобілізація Чиновник гроші корупційна схема ухилення від мобілізації
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
11 вересня 2025, 12:55
