07 августа 2025, 19:35

Инспекторы Закарпатской таможни планировали "помочь" уклонисту в бегстве за взятку

07 августа 2025, 19:35
Два инспектора Закарпатской таможни планировали переправить военнообязанного за границу. За это он должен был заплатить 8 тысяч долларов

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, один из инспекторов Закарпатской таможни оказался организатором схемы. Он предложил киевлянину "помощь" в бегстве в Венгрию за 8 тысяч долларов. Помогали ему два человека: его коллега и еще один гражданский союзник.

Согласно плану, киевлянин должен был прибыть в Закарпатье. Затем один из подозреваемых перевез его в линию госграницы. После этого "клиент" должен был пройти в Венгрию через лесополосу вне официальных пунктов пропуска. Правоохранители задержали таможенников и их сообщника-водителя после передачи денег.

Водитель-сообщник и два инспектора получили подозрение. В настоящее время их отправили под стражу.

Напомним, ранее на Львовщине пограничники задержали мужчину с "двумя женами". 35-летний мужчина пытался уехать за границу с двумя женщинами. Одна из них оказалась его женой официально, а другая его сожительницей.

