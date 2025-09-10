16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 23:15

Полиция предупреждает об ограничении движения в Киеве 11 сентября

10 сентября 2025, 23:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 11 сентября, в центре Киева будут введены временные ограничения движения транспорта. Это связано с проведением мер безопасности с участием представителей иностранных делегаций

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

"11 сентября 2025, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения", – говорится в сообщении.

В полиции призвали жителей и гостей столицы отнестись к пониманию ситуации и заранее учесть возможные неудобства при планировании своих маршрутов.

Напомним, в Днепре перекрыли перекресток улиц Владимира Великого и Европейской из-за капитального ремонта ливневой канализации. Работы продлятся до 25 декабря

