Полиция предупреждает об ограничении движения в Киеве 11 сентября
В четверг, 11 сентября, в центре Киева будут введены временные ограничения движения транспорта. Это связано с проведением мер безопасности с участием представителей иностранных делегаций
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.
"11 сентября 2025, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в центральной части Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения", – говорится в сообщении.
В полиции призвали жителей и гостей столицы отнестись к пониманию ситуации и заранее учесть возможные неудобства при планировании своих маршрутов.
